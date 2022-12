Energia restaurada a mais de 6 milhões de pessoas na Ucrânia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que nas últimas 24 horas foi possível restaurar energia a mais de 6 milhões de pessoas.

Desde outubro que a Rússia tem como alvo as infraestruturas de energia ucranianas.

Vladimir Putin já tinha admitido que que as forças russas estão a atacar intencionalmente infraestruturas elétricas ucranianas e que vão continuar a fazê-lo.

Odessa está entre as regiões com apagões mais frequentes, mas existem outras zonas onde as condições de fornecimento continuam "muito difíceis", como a capital e região de Kiev, a região de Lviv, a região de Vinnytsia, a região e cidade de Ternopil, a região e cidade de Chernivtsi, Zakarpattia, região de Sumy e região de Dnipropetrovsk.