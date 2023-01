Von der Leyen diz a Zelensky que UE liberta em breve ajuda de 18 milhões de euros

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Bruxelas começará em breve a transferir para Kiev os 18.000 milhões de euros prometidos para responder às necessidades financeiras mais urgentes.

"Na minha primeira conversa no novo ano com o Presidente Zelensky transmiti o meu apoio e os meus melhores votos para 2023 ao povo da Ucrânia. A União Europeia está convosco o tempo que for preciso. Apoiamos a vossa luta heroica. Uma luta pela liberdade e contra a agressão brutal", destacou a líder do executivo comunitário, numa mensagem publicada na rede social Twitter.