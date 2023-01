Rússia "está a fingir" em Soledar e Zelensky explica porquê

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que a Rússia está a fingir as conquistas em Soledar, uma pequena localidade na região de Donetsk, para angariar apoio para a guerra entre os seus cidadãos.

A Rússia garantiu que o destino da cidade de Soledar, no leste da Ucrânia, está traçado, embora tenha admitido que várias centenas de soldados ucranianos ainda oferecem resistência no centro daquela cidade, praticamente reduzida a ruínas após meses de bombardeio.

"Unidades das forças aerotransportadas bloquearam Soledar do norte e do sul. As forças aéreas atacam as fortificações inimigas e as unidades de assalto lutam na cidade", disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, em conferência de imprensa.