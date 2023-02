Guerra Rússia-Ucrânia

Eurodeputada do PSD visita Kiev na próxima semana

Partido Social Democrata no Parlamento Europeu

Lídia Pereira, Presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, irá debater na terça-feira com vários representantes locais o impacto da guerra e o apoio a Kiev face à ofensiva lançada por Moscovo e visitar as cidades de Irpin e Bucha.