Como Putin enganou cinco presidentes norte-americanos para reerguer a URSS

De Bill Clinton a Joe Biden, uma investigação inédita aos bastidores do Kremlin revela como Vladimir Putin enganou cinco presidentes norte-americanos, para tentar reconstruir uma Rússia imperial.

Putin desconfiava do Presidente Bill Clinton, dado que já tinha publicamente defendido a propagação da liberalização e democracia da Rússia. Porém, diante das câmaras, Clinton agia com cuidado.

Apesar do cuidado, desde o início as preocupações de Clinton estavam a concretizar-se: a tentativa de expansão russa.

George Bush

No que dizia respeito a George Bush, por enquanto Putin tinha conquistado o presidente norte-americano. No entanto, a guerra do Iraque virou o jogo e a derrota, para Putin, era um eco dos últimos dias da União Soviética.

Na Conferência de Segurança de Munique, o Presidente russo acusou os Estados Unidos de imporem a sua democracia noutras nações. Apenas quatro meses depois, Putin atacou a Geórgia.

Perto do fim do mandato, Bush deixaria o crescente conflito com Putin para o sucessor: Barack Obama

Barack Obama

O novo Presidente Obama lidou de outra forma com o problema que era a Rússia: deixou a temática para Joe Biden, ex-vice presidente e atual Presidente dos EUA.

Biden fora moldado pela guerra fria e viajou para Moscovo para reunir com Putin que estava argumentativo, mas Biden prudente.

Putin, pouco tempo depois, tomou a Crimeia e declarou que faria parte da Rússia e abriu uma nova frente de combate no leste da Ucrânia. Por telefone, Obama confrontou Putin sobre as tropas na Ucrânia e Putin negou a sua presença.

Donald Trump

Depois veio Donald Trump, o candidato favorito de Putin, numa América cada vez mais polarizada.

Com Trump, Putin estava perante um Presidente muito diferente, algo que se confirmou mais tarde em que, diante a imprensa, Trump afirmou acreditar em Puitn quando este desmentiu o envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

Joe Biden

Nos dias de hoje o confronto é, de novo, entre Joe Biden e Putin. O Presidente norte-americano visitou esta segunda-feira Kiev, enquanto Putin continua a tentar expandir o império russo, através da Ucrânia.