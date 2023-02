Do choque à "sensação estranha": o relato de uma jornalista que regressou da Ucrânia

Ana França, jornalista do Expresso, esteve em três regiões da Ucrânia e, de regresso, conta, na Edição da Tarde da SIC Notícias, o que testemunhou.

Donbass foi uma das regiões ucranianas onde esteve. A jornalista diz ter ficado "bastante chocada" com que o que viu. "Na verdade, são quase 10 anos de guerra".

“Hás ruas completamente esburadas, os carros andam muito lentamente, há prédios em que a destruição não é de agora, há muitas infraestruturas, como hospitais e orfanatos, que já não são nada”.

As pessoas vivem onde viviam quando os bombardeamentos eram constantes, "numa espécie de lugares de garagem, muito pequenos", conta: "são obrigadas a permanecer debaixo do solo porque as suas casas não têm janelas, logo o frio é insuportável, e também não há gás canalizado".

Já em Kiev, Ana França diz ter ficado com uma "sensação estranha". A jornalista relata uma realidade diferente: restaurantes cheios, pessoas na rua, casais de mão dada.

"Uma cidade completamente europeia, com bandeiras da União Europeia por todo o lado".

Na capital, os ucranianos estão do lado do exército, não querem negociações com a Rússia. No Donbass, além dos militares parecerem "bastante irritados" pela falta de mão de obra, a situação é diferente:

"Gostavam que não mandássemos armas porque, na ideia deles, isso prolonga a guerra".

A jornalista do Expresso esteve também em Kherson, onde viu pessoas "com muito mais esperança": "Sabem o que têm que fazer. Sabem que os russos estão ali perto, mas há mais vivacidade".