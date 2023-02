Moscovo "desvaloriza e até ridiculariza" a visita de Biden a Kiev

O Presidente dos Estados Unidos da América fez esta segunda-feira uma visita surpresa a Kiev onde se encontrou com o Presidente Zelensky. Na conferência de imprensa conjunta, Biden reiterou o apoio militar norte-americano aos ucranianos para combater a invasão russa.

“A afirmação do apoio dos EUA à Ucrânia nesta guerra contra a Rússia é a principal ideia" da visita surpresa do Presidente norte-americano.

Mas, segundo José Milhazes, a deslocação de Biden e o seu discurso não constituem uma grande surpresa para Moscovo.

“Para Moscovo não é uma grande surpresa. Os russos estavam à espera que Biden fosse a Kiev, mas tentam desvalorizar completamente esta visita e até ridicularizá-la. Alguns comentadores pró-Kremlin dizem que esta visita só foi possível devido a alegadas garantias dadas por Putin a Biden de que não iria bombardear Kiev enquanto ele lá estivesse”.

O comentador da SIC refere ainda que será no discurso perante as duas câmaras do parlamento russo, que está previsto para esta terça-feira, que Putin irá responder às palavras e Biden