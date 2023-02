Na AR, partidos pedem o fim do conflito na Ucrânia, PCP volta a recusar palavra "invasão"

A Assembleia da República debateu, esta sexta-feira, o ano de guerra na Ucrânia, proposto pelo Presidente da Assembleia. Todos os partidos pediram o fim do conflito. Bancadas aplaudiram-se umas às outras, à exceção do PCP que, sem condenar a Rússia, lamentou a "apologia da guerra" e voltou a recusar usar a palavra invasão.

Na Assembleia todos condenam. O PCP, sempre com mais dificuldades na hora de reprovar, não se fica pela invasão russa. Na lista comunista das condenações também estão os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia.

Em sintonia, os partidos pediram o fim da guerra e recordaram o ano difícil para a Ucrânia.

Os únicos que não aplaudiram a saudação ucraniana: Bloco de Esquerda, Chega e PCP.

Por partidos

No encerramento do debate temático proposto pelo presidente da Assembleia da República, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, defendeu que "à Ucrânia é devida a solidariedade democrática".

Pelo PSD, o vice-presidente da bancada do PSD Ricardo Baptista Leite enalteceu o papel das mulheres ucranianas na guerra, e trouxe ao parlamento português testemunhos pessoais de algumas das que conheceu no território.

Na mesma linha, o presidente do Chega, André Ventura, considerou que "só há um lado certo na História, que é estar ao lado da Ucrânia" e elogiou a intervenção feita no arranque do debate pelo deputado socialista Sérgio Sousa Pinto.

Também o deputado e líder da IL, Rui Rocha, considerou que, passado um ano do início da guerra, o presidente russo "Putin foi derrotado em cada dia, um dia atrás do outro".

Pelo BE, o líder parlamentar Pedro Filipe Soares reiterou a condenação do partido à "campanha imperialista de Putin que está a agredir a Ucrânia".

Pelo PCP, a líder parlamentar Paula Santos questionou para onde querem empurrar os povos "com a apologia da guerra, a deturpação da verdade, a instigação do ódio?".