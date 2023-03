Metsola e Zelensky encontraram-se em Kiev

A Presidente do Parlamento Europeu está em Lviv, na Ucrânia. Roberta Metsola encontrou-se este sábado com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Roberta Metsola insiste que são precisos instrumentos para condenar os crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia disse esperar que as negociações para a adesão do país à União Europeia possam começar este ano.

"A Ucrânia espera concluir a implementação das recomendações da Comissão Europeia o mais rápido possível e iniciar as negociações para adesão UE este ano", disse o governante na rede social Telegram, após uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Lviv.