Plateia ri-se de declarações de Lavrov sobre a guerra na Ucrânia

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, discursava numa conferência em Nova Deli, na Índia, quando, ao mencionar a guerra na Ucrânia, motivou risos na plateia. Isto porque disse que a guerra foi lançada contra a Rússia.

“A guerra que a Rússia está a tentar parar foi lançada contra nós usando o povo ucraniano”, afirmou.

A declaração gerou surpresa no público, que reagiu com risos. Lavrov interrompeu o discurso por poucos segundos ao ouvir a reação dos presentes, mas rapidamente retomou a ideia, acrescentando que a Rússia está à procura de parceiros alternativos no setor da energia.