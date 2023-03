"Enquanto Xi não for claro em relação à retirada, isto não é nenhum plano de paz"

O Presidente da China, Xi Jinping e o Presidente russo, Vladimir Putin encontraram-se esta segunda-feira no primeiro de três dias de visita oficial do chefe de Estado chinês à Rússia. Esta primeira conversa aconteceu em registo informal, mas amanhã começarão as negociações propriamente ditas.

O comentador da SIC, Germano Almeida, diz que o Presidente chinês felicitar Putin por ter fortalecido a Rússia ao longo dos anos, mostra qual a posição do país em relação à invasão.

"Quando o Presidente Xi considera que Putin ao invadir a Ucrânia é fortalecer a Rússia? Bom estamos conversados", disse o comentador.

Em relação ao que diz Putin, Germano Silva considera que o Presidente russo é muito claro “a mostrar que tem uma grande dependência em relação à China, quase que assume que gostava de ter o ascendente sobre outros países como a China tem. A Rússia é 12 vezes menor do que a China do ponto de vista de potência económica. ”.

Germano Almeida questiona a atitude de Putin quando este diz que está disposto a considerar o plano de paz para a guerra: “Se leu o plano de paz deve ter saltado o ponto 1, que diz respeito à soberania dos Estados”.

Na antena da SIC Notícias, o comentador falou também sobre a posição da China em relação à invasão à Ucrânia, referindo que o país “nunca reconheceu, até agora, a anexação da Crimeia, nem das outras quatro regiões. No entanto que não se espere essa clarificação”.

“Percebo a posição diplomática da Ucrânia e não é impossível que até ao final da semana o presidente chinês fale com Zelensky. Não acredito que vá sair daqui uma grande surpresa, mas também não é impossível. A China faz muito isso, mostra aqui muita proximidade com Moscovo e dois dias depois muda o jogo. E, isto, só mostra que a China quer aproveitar o momento”, considerou Germano.

"Uma paz justa, só será paz que não seja a submissão, o esmagamento do invasor e do agredido. Enquanto o presidente Xi não for claro em relação á retirada das tropas russas isto não é plano de paz nenhum"

O comentador acredita que Xi Jinping “pretende perceber se o que sair da passada russa da Ucrânia lhe permita ter legitimada, quando ele entender, fazer mais ou menos o mesmo em relação a Taiwan”.

Porque não deve a China enviar armas à Rússia?

Germano Almeida termina a explicar porque razão os EUA podem dar armas à Ucrânia e a China não pode fazer o mesmo em relação à Rússia e passa pelo que está previsto na carta das Nações Unidas.