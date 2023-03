Guerra na Ucrânia: "É preciso não cair na armadilha chinesa da paz"

O Presidente chinês está de visita a Moscovo. Vladimir Putin e Xi Jinping dizem que vem aí uma nova era na relação entre os dois países, mas não explicam os contornos dessa nova era. A visita do Presidente da China à Rússia é “uma grande vitória diplomática de Putin”, considera Germano Almeida.

A China apresentou-se como uma promotora da paz com um plano de 12 pontos o que “aparentemente é positivo”, diz Germano Almeida, que no entanto questiona:

"Mas quando o Presidente Xi chega à capital do agressor, Moscovo, e ao lado do agressor na invasão da Ucrânia nunca se refere a invasão, nunca condena a invasão, como é que ele pode ser tão promotor da paz quando é tão amigo do agressor?