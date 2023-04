Guerra Rússia-Ucrânia

Secretário-geral na NATO pede novo apoio militar à Kiev

A entrada da Ucrânia para a NATO vai ser discutida pelos países membros na próxima cimeira em Vilnius no mês de Julho. Stoltenberg diz no entanto que a prioridade é garantir o apoio militar que Kiev precisa para defender a integridade do território.