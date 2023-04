Guerra Rússia-Ucrânia

“É do interesse da Rússia que o acordo de cereais seja prorrogado"

O jornalista e diretor adjunto da TSF Ricardo Alexandre recorda que de todas as vezes que está a terminar o prazo do acordo dos cereais, a Rússia coloca as sua exigências em cima da mesa. Salienta ainda o reiterar do compromisso chinês em procurar uma solução para o fim da guerra.