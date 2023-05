O Governo ucraniano diz que desde o início da guerra quase 500 crianças perderam a vida e mais de 1.000 ficaram feridas. E as crianças que perderam os familiares nos combates? Veja o testemunho comovente de uma criança que perdeu o pai.

Antes da guerra na Ucrânia, Andrii Hinkin vivia em Torske, uma pequena aldeia da região de Donetsk, que está a menos de 40 quilómetros de uma das linhas da frente pelo controlo do leste da Ucrânia.

A criança vivia com a irmã e o pai, a mãe tinha morrido há alguns anos. Em outubro de 2022, a casa da família foi atingida por fogo de artilharia.

Com a morte do pai e sem outros familiares próximos, Andrii e a irmã foram levados pelos serviços sociais da Ucrânia para um abrigo na zona Ocidental do país.

Nessa altura, Nina Poliakova estava em Lviv, onde se tinha fugido no início da guerra. Estava mergulhada na dor da perda de uma filha adotiva de 16 anos, quando foi contactada por uma organização de caridade por causa dos irmãos Hinkin, que conhecia porque era de uma aldeia vizinha.

Os serviços sociais ucranianos estimam que desde o início da guerra 1.500 crianças tenham perdido os pais. A guerra deixou também milhares de crianças e adolescentes com stress pós-traumático.

Um grupo de psicólogos e de terapeutas criou esta espécie de colónia de férias para jovens veteranos de guerra, onde se tenta reaprender a viver com as memórias mais duras.