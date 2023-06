Zelensky rejeita mediação africana

O Presidente da África do Sul encontra-se hoje com Vladimir Putin na Rússia. Zelensky rejeitou qualquer compromisso com Moscovo enquanto as forças russas continuarem no país.

O Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa lidera uma missão de paz africana e viaja acompanhado de outros chefes de Estado da Zâmbia, Comores, Congo, Egito, Senegal e Uganda.

O chefe de Estado da África do Sul disse antes de chegar à Ucrânia que a "Missão de Paz oferece uma perspetiva africana e pede um processo de paz que ponha fim às hostilidades".

Ontem, em Kiev, reuniu-se com Volodymyr Zelensky. Apelou à Ucrânia e à Rússia para abrandarem os combates mas o Presidente ucraniano rejeitou qualquer compromisso com Moscovo enquanto as forças russas continuarem a ocupar várias partes do país.