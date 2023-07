Guerra Rússia-Ucrânia

Jornalista russa do Novaya Gazeta gravemente agredida na Chechénia

Manuel Balce Ceneta

A viatura em que seguia Elena Milachinae o advogado do jornal, Alexander Nemov, foi atacada por “homens armados”. A jornalista estava na república do Cáucaso para cobrir o veredicto do julgamento da mulher de um juiz checheno.