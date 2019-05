No dia em que o príncipe Harry se tornou pai, fazemos uma viagem pela sua infância. Desde os anos 80, em férias com a mãe, a princesa Diana, até aos anos 90, em brincadeiras com o pai, o príncipe Carlos, e com o irmão, o príncipe William.

O bebé real, primeiro filho de Harry e Meghan, nasceu na madrugada desta segunda-feira. O menino deverá ser apresentado daqui a dois dias, altura em que deverá também ser anunciado o seu nome.