Fotografias do batizado de Archie derretem a Internet

O filho de Harry e Meghan, Archie Mountbatten-Windsor, foi batizado este sábado numa cerimónia privada apenas para familiares e amigos próximos da família real britânica, numa capela no Castelo de Windsor.

Na cerimónia estiveram presentes o Príncipe Carlos e Camila, duquesa da Cornualha, assim como os duques de Cambridge, William e Kate. De acordo com o palácio real, a Rainha Isabel II não pôde estar presente devido a compromissos oficiais.

Um porta-voz afirmou que os duques de Sussex estão “muito felizes por partilhar a felicidade deste dia e agradecem a toda a gente o apoio contínuo. Sentem-se muito felizes por terem aproveitado este momento especial com a família e padrinhos de Archie”.

As fotografias entretanto divulgadas no Instagram foram tiradas por Chris Allerton, o mesmo fotógrafo do casamento de Harry e Meghan.