Harry diz que decisão de se afastar da família real foi pensada e que "não havia outra opção"

O príncipe Harry falou publicamente pela primeira vez sobre a decisão de se afastar da família real. As declarações foram feitas num jantar da Sentebale, uma instituição de caridade que Harry fundou. O duque de Sussex diz que a decisão que tomou com Meghan não foi tomada de ânimo leve e que "não havia outra opção" depois do escrutínio público que os dois sofreram nos últimos anos.

O filho mais novo da princesa Diana e a mulher chegaram este fim de semana a acordo com a Rainha Isabel II acerca das suas funções dentro da realeza.

A partir da primavera, perdem os títulos de Suas Altezas Reais e deixam de receber fundos públicos. Vão ainda ter de devolver cerca de 3 milhões de euros pelas remodelações da residência Forgmore House, onde moram.

Sobre se vão ou não continuar a ser protegidos pela segurança da realeza, a casa real não emitiu qualquer explicação.