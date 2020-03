Harry e Meghan regressam a Londres depois do anúncio do "divórcio real"

Harry e Meghan participaram esta sexta-feira na cerimónia de entrega dos Prémios Fundo Endeavor, em Londres, que reconhece as conquistas de militares feridos ou doentes. Foi a primeira aparição do casal no Reino Unido depois do anúncio do afastamento da família real britânica.

NEIL HALL

O casal surpreendeu a família e o Reino Unido, em janeiro, ao anunciar que queria ficar livre dos deveres reais e construir uma vida familiar mais tranquila, livre dos jornalistas que filmam, fotografam e escrevem sobre eles. Desde então, têm vivido no Canadá.

Harry e Meghan terminam os deveres reais no final deste mês de março. O casal, a quem foi atribuído o título de duque e duquesa de Sussex no dia do seu casamento, também abandonou os planos de usar a marca "SussexRoyal", respeitando as regras britânicas associadas ao uso da palavra "real".

