"A música clássica une estudantes de todo o país, nos Açores"

Durante cerca de uma semana, desde há três anos, a música clássica faz-se ouvir na Ilha Terceira, no Hortênsia Music Festival.

O festival, que decorre entre Julho e Agosto, além dos concertos, inclui uma masterclass de música clássica orientada por professores deste género musical. Este curso de aperfeiçoamento é aberto, não só a estudantes universitários, mas também aos mais novos, que dão os primeiros passos na música clássica.

Rui Caria

"O objetivo desta masterclass é, não só, trabalhar um certo programa, mas sobretudo, partilhar ideias e motivar os mais novos para a aprendizagem da música ou de um instrumento". Refere a criadora deste projecto, Tamila Kharambura. A professora da Escola Superior de Música de Lisboa promove, pelo terceiro ano, este festival na Ilha Terceira, onde cresceu.

À Ilha, além dos alunos residentes, chegam outros de todo o país para participarem neste curso. "Vir cá é uma bela oportunidade para preparar o repertório para o próximo ano. Ao mesmo tempo, aproveito o Sol e este mar dos Açores para relaxar um pouco nos intervalos das lições". Diz, a sorrir, a Ana, licenciada em música, que prepara agora o mestrado em performance.

Esta estudante participa, pela terceira vez, neste festival e diz que é para continuar.

Os professores dos vários instrumentos também vêm de vários pontos do país; unem-se na música que ensinam e referem este evento como uma experiência fantástica de partilha. O Paul Tulloch é australiano, mas vive há alguns anos em Lisboa. Percebe português e já começa a dizer algumas palavras, mas é na linguagem da música que gosta de manter a melhor conversa.

Este professor de viola garante que a música clássica está cada vez mais viva nos jovens, e a ideia de que este género de música apenas é compreendida por ouvidos mais eruditos é falsa.

O concerto de música clássica pelos professores, no salão nobre do município de Angra do Heroísmo, é o ponto alto do festival que termina com um pequeno recital dos alunos participantes na masterclass.

O Hortênsia Music Festival promete voltar aos Açores no próximo ano.