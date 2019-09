Falta muito pouco para a Carolina conseguir a liberdade

Rui Caria

A vontade com que canta uma das muitas dezenas de marchas populares que saíram às ruas da ilha nos últimos anos, faz dela, dona, também, de uma memória sem fim.

A Carolina ou Carol, para os amigos, tem o raro brilho da felicidade, aquele que se imagina difícil quando se está agrilhoado a uma cadeira, numa total dependência dos outros. "Não gosto nada que me chamem de coitadinha, de deficiente... Please." Remata assim um fim de conversa, a menina que espera ter 18 anos para fazer o que lhe apetecer. Mas para isso, precisa da liberdade que a sua velhinha cadeira de rodas lhe nega.

"Quando tiver a minha cadeira nova vou andar para cima e para baixo. Vou poder ir ter com os meus primos, porque apesar de gostar de estar com a minha avó, com ela, o tempo passa mais devagar, e com os meus primos estou sempre na galhofa e o tempo passa a correr".

A liberdade, com que sonha a Carol, custa quase dez mil euros; o valor é grande para quem tem pouco, mas esta família não se deixou intimidar pela grandeza do número e começou uma tarefa épica; juntar tampas de plástico.

"Começámos cá por casa a guardar as tampinhas". Explica a mãe. A ideia foi estendida à família que avisou os amigos e rapidamente chegou às redes sociais. A avalanche de tampas coloridas invadiu as garagens de várias famílias da ilha que se quiseram juntar à iniciativa.

"As pessoas ligavam-nos a toda a hora e lá íamos nós acartar tampas ao fim do dia".

A modesta ideia ganhou força e desde Janeiro já juntaram quase três toneladas de tampas e plásticos, além dos donativos em dinheiro que chegam através da página de facebook criada para o efeito.

Falta pouco dinheiro; cerca de dois mil euros, para o sorriso da Carolina abrir ainda mais quando chegar a cadeira motorizada. "Da mesma forma que estamos a pedir ajuda, também havemos de mostrar a todos que o dinheiro conseguido foi empregue na cadeirinha, porque sabemos que há campanhas que nem sempre são transparentes. Quem quiser pode vir dar uma volta com a Carol".

A Ana e o Tiago, os pais da Carolina, vivem um dia após outro nas mesmas condições de tantos portugueses, vivem do que conseguem dos seus empregos, e tentam dar à filha o máximo conforto, mas nem sempre chega.

A Carol não é uma criança igual às outras; ela depende da disponibilidade dos pais e das avós até nas necessidades mais básicas, como ir à casa de banho a meio da noite ou simplesmente, vestir-se. Estes pais garantem ter já aprendido mais com a filha do que alguma vez imaginaram ser possível.

"Ela foi sempre capaz de nos unir, porque quando se casa aos 16 anos e pouco tempo depois nasce uma criança que requer tantos cuidados, o mais fácil é fugir cada um para o seu lado". Refere a Ana, que diz que tudo na vida vem com um propósito.

Sem se queixarem de nada, a Ana e o Tiago dividem a tarefa diária de serem as pernas e a vontade da Carolina. O Pai passa mais tempo no trabalho, mas não dispensa o passeio de fim de dia a empurrar a cadeirinha da Carol caminho adentro.

Se tudo correr bem, como esperam, pode ser que o próximo propósito, seja verem, em breve, a filha a andar sozinha pela vida afora.