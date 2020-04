"Não estou assustado, sei que vai tudo correr bem e só penso em ajudar"

"Estou aqui a trabalhar há apenas um mês; cheguei na mesma altura do coronavírus, e como o hospital tem menos movimento está a ser mais fácil para mim, que ainda me estou a habituar a esta cozinha". Explica o Ricardo Sousa, 40 anos de idade e cozinheiro há cerca de vinte, desde que aprendeu o ofício no exército.

O açoriano, natural da Praia da Vitória, não é o único cozinheiro deste hospital, mas é o mais recente neste serviço. Confessa que não é fácil aprender os códigos de cores, afixados em folhas pelas paredes da cozinha, que permitem distribuir rigorosamente as dietas por cada doente. Mas com o tempo, garante que vai conseguir sabê-los de cor.

Começou em meados de março, na mesma altura em que se registaram as primeiras infeções nos Açores. Em condições normais, o Ricardo trataria apenas de cozinhar para os doentes do hospital; agora, em época de pandemia e com os constrangimentos na instituição, este chef, cozinha também para o refeitório assegurando as refeições dos trabalhadores.

São onze sopas, todos os dias; sopa geral, para o pessoal do hospital e para alguns doentes sem dieta específica, sopa para diabéticos, a inteira e a mole, sopa de carne, de cenoura, e o menu continua até àquela que chama mais a atenção; a sopa de caldo, feita, apenas, com água de cozer o frango. Pode bem ser esta sopa a responsável pela má fama dada à comida de hospital.

"A culpa não é nossa, as pessoas não gostam mas tem de ser assim. Só fazemos o que nos é indicado pelos técnicos de saúde". Refere Telma Gonçalves, gerente da empresa concessionária da cozinha deste hospital açoriano.

Servem por dia menos de duzentas refeições, número que contrasta com as cerca de 600 que serviam antes da pandemia ter atingido a o arquipélago. Tudo foi reduzido na cozinha deste hospital. Com menos doentes internados e com menos profissionais de saúde a trabalharem em simultâneo, também o pessoal da cozinha partiu para o trabalho rotativo, estando agora pouco mais de vinte pessoas a trabalhar.

Ainda assim, o cuidado e a atenção não diminuíram; o empratamento de cada refeição, para cada doente, é verificado várias vezes e por pessoas diferentes antes dos pratos serem colocados nuns carrinhos especiais, capazes de manterem a temperatura dos alimentos durante a viagem pelos longos corredores, desde a cozinha até aos quartos.

"Pensamos sempre mais na família, nestas alturas de maior perigo para todos, mas não estou assustado, sei que vai tudo correr bem e só penso em ajudar, em ir fazendo a minha parte, por isso, sinto-me bem aqui". Diz o Ricardo enquanto passa um fio de azeite por cima das coxas de frango que mais tarde, irá levar ao forno.

Todos os dias às sete da manhã começa a preparação do almoço, e assim que é servido começa a preparar-se o jantar, numa rotina que se repete indefinidamente, sem grande margem para erros. São também estes, os trabalhadores que pouco aparecem, que garantem o funcionamento de uma máquina que nunca pára porque nunca pode parar, sobretudo, neste tempo de medo e ansiedade.

