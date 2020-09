Diego e Patrícia deixaram para trás a pressa da cidade para serem felizes na ilha mais pequena dos Açores

Todas as manhãs, os corvinos esperam o pão fresco feito pelas mão de um antigo segurança privado.

O Diego Stones, de 39 anos, vive há dois anos no Corvo e é natural do Brasil. Escolheu a ilha mais pequena do arquipélago do Açores para ser feliz.

Visitou há muitos anos a ilha pela primeira vez com a irmã que lá vivia. Recorda que havia apenas três mulheres solteiras no Corvo, nessa altura.

O Corvo, e uma das mulheres, nunca mais deixaram de lhe povoar o pensamento. De volta ao Brasil, foi através da Internet que solidificou a amizade com a corvina que já tinha conhecido na ilha.

Acabaram por casar.

Veio ao Corvo ter com ela e apesar de ter vontade de ficar logo, a mulher quis experimentar a vida no Brasil. Não resultou.

"Vivemos durante quatro anos no Brasil e a minha mulher viu gente a ser assassinada à sua frente. Isso fez com que ela quisesse voltar ao Corvo. Voltámos, e espero que seja para sempre." Diz o Diego, enquanto amassa o pão às quatro da manhã, na única padaria da ilha.

Além do trabalho de padeiro, faz umas horas no matadouro e diz que o que ganha é suficiente para poder viver bem, com a família, na ilha.

"Não penso em sair daqui, este é o meu cantinho. Apaixonei-me por este lugar"

O Diego não foi o único a trocar a azáfama da vida na cidade pela tranquilidade de uma ilha onde vivem cerca de 460 pessoas.

A Patrícia Guimil, de 31 anos, nascida em Madrid, Espanha, chegou ao Corvo através do programa Erasmus. Nunca mais saiu da pequena ilha, "para já não penso em sair daqui, este é o meu cantinho. Apaixonei-me por este lugar". Refere num tom descansado, à medida que vai roçando a erva nos muros de pedra que cuida pela manhã.

O trabalho é quase sempre embalado pela música espanhola que toca no telemóvel. A Myrica, a pequena gata que morreu no dia seguinte a esta entrevista, tinha sido, até ali, a sua companhia pelas ruas da vila.

O trabalho como paisagista é o que lhe dá prazer fazer porque gosta de ajudar a embelezar a ilha. "Faço o trabalho que gosto e estou tranquila neste lugar onde ninguém se importa com a nossa vida pessoal. Todos vivem apenas as suas vidas."

A escolha da Patrícia pela vila do Corvo parece ser a que lhe dá mais liberdade, apesar das saudades da família que já a visitou nos Açores.

"Estar aqui é um sentimento que não sei explicar muito bem, de vez em quando vou visitar a família a Madrid porque a minha mãe tem medo de voar. Mas apesar das saudades, eles ficam contentes se eu estiver contente."

Os dois recentes habitantes do Corvo referem um lugar mágico, onde se pode viver em segurança, sem medo de sair à rua e sem olhares "estranhos".

A pressa ficou nas cidades, dizem os dois. Não lhes falta nada para serem felizes. Conhecem-se porque quase todos se conhecem nesta ilha açoriana que conta com cada vez mais pessoas em busca do sossego que já não encontram nas suas terras.