O Sporting CP tem mais cinco casos de Covid-19 no plantel.

Para além dos três casos revelados no domingo, que levaram ao cancelamento do jogo com o Nápoles, o clube voltou a realizar nova ronda de testes onde foram detetados mais 5 casos de infeção.

Sete jogadores e um membro da equipa técnica estão infetados.

Liga e autoridades da saúde reúnem-se hoje para encontrar entendimento para a realização dos jogos