Benfica goleia Famalicão no regresso da I Liga

O Benfica goleou esta sexta-feira o Famalicão, por 5-1, naquele que foi o regresso de Jorge Jesus à Liga portuguesa e o primeiro jogo do campeonato.

O Benfica inaugurou o marcador aos 19 minutos, com um golo de Luca Waldschmidt. Aos 21 minutos, foi a vez de Everton se estrear a marcar pelo clube da Luz. Antes do intervalo, Grimaldo aumentou a vantagem das águias (42') num livre direto em zona perigosa que resultou em golo.

O Benfica não marcava três golos na primeira parte, fora de casa, em jogos da I Liga desde 2017/18, frente ao Tondela.

Rafa Silva marcou o quarto golo da equipa da Luz (52') e Luca Waldschmidt fez o bis (66'). Logo depois, foi a vez do Famalicão marcar (67'), num golo assinado por Guga Rodrigues.

O Benfica torna-se assim no primeiro líder da prova, com três pontos, numa jornada que fica marcada pelo adiamento do encontro Sporting-Gil Vicente, agendado inicialmente para sábado, devido a surtos de covid-19 nos dois emblemas.

