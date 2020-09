FC Porto vence o SC Braga por 3-1

O arranque do campeonato para duas equipas deu-se no mesmo local onde terminaram a época anterior, com a vitória do Campeão Nacional. O FC Porto venceu este sábado o SC Braga por 3-1 na primeira jornada da I Liga de futebol.

André Castro inaugurou o marcador aos 21 minutos, naquela que é a sua estreia pelo SC Braga.

Aos 45+1 minutos, Sérgio Oliveira marca o primeiro golo do FC Porto, depois do árbitro ter dado mais três minutos à primeira parte. Ainda antes do fecho dos primeiros 45 minutos, Alex Telles marca de grande penalidade aos 45+4.

A um minuto dos noventa, Alex Telles volta a marcar e faz o 3-1, para o FC Porto.

Com esta vitória, o FC Porto junta-se ao Benfica, goleou (5-1) na sexta-feira em Famalicão, e ao Belenenses SAD, venceu (1-0) em casa do Vitória de Guimarães, também na sexta-feira, no comando da prova, todos com três pontos, enquanto os bracarenses ficam na parte baixa da tabela, com famalicenses e vimaranenses.