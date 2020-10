Sporting procura encurtar desvantagem para o Benfica na receção ao Gil Vicente

O Sporting vai receber esta quarta-feira o Gil Vicente, em partida em atraso da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os leões a procurarem encurtar a diferença para o líder Benfica.

A equipa do Sporting, que ainda não perdeu no campeonato, está em terceiro, com 10 pontos, a cinco do líder Benfica e em igualdade com o FC Porto, enquanto o Gil Vicente, que apenas soma um triunfo nesta edição da I Liga, é 12.º, com cinco pontos.

O Sporting chega a este jogo depois de uma vitória frente ao Santa Clara, por 2-1, nos Açores, enquanto o Gil Vicente foi derrotado pelo FC Porto, no estádio do Dragão, por 1-0.

Em setembro, o jogo entre as duas equipas, referente à primeira jornada, foi adiado devido a casos positivos do novo coronavírus.

O jogo entre o Sporting e o Gil Vicente está agendado para esta quarta-feira, pelas 21:45, no estádio José Alvalade, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

Rúben Amorim espera vencer e isolar o Sporting no segundo lugar da Liga.

Para esta partida Amorim não vai poder contar com o reforço João Mário, o internacional português não estava inscrito na Liga na altura em que este encontro deveria ter sido jogado.