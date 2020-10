Sérgio Conceição admite que jogo frente ao Paços de Ferreira é dos mais difíceis

O FC do Porto desloca-se na sexta-feira a Paços de Ferreira e Sérgio Conceição admite que vai ser um dos jogos mais difíceis da temporada. Com a equipa em terceiro lugar, o treinador portista assume que os azuis e brancos vão encarar este jogo como uma final.

Sem poder contar com Zaidu, castigado, e Marcano e Mbaye, lesionados, e com Luis Díaz ainda em dúvida, Sérgio Conceição antecipa as dificuldades que os “dragões” podem vir a encontrar.

Já no Paços de Ferreira, Pepa garante que vai estar uma equipa disposta a discutir resultado.

Paços de Ferreira e FC do Porto jogam esta sexta-feira às 20h30.