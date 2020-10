Rio Ave vence Moreirense e sobe a quinto na I Liga

O Rio Ave subiu este sábado ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, com a vitória de 2-0 sobre o Moreirense a 'prometer' uma nova época ao nível da anterior, que levou a equipa à Liga Europa.

Nos outros jogos de hoje da sexta jornada, houve 'nulo' no dérbi funchalense, entre Marítimo e Nacional, e o Farense esteve próximo da primeira vitória, no Jamor, mas acabou por ceder o empate, 1-1, ao Belenenses SAD.

Com Benfica, Sporting e Sporting de Braga ainda com os seus jogos por fazer, e com o FC Porto derrotado na sexta-feira em Paços de Ferreira (3-2), o dia da I Liga tinha poucos motivos de destaque, sendo o jogo dos vila-condenses o mais interessante, atendendo ao bom início de época da equipa.

Estiveram bem mais uma vez (apesar de só ser a primeira vitória da época em casa), ante um Moreirense que poderia ter subido a terceiro da geral, em caso de vitória. O brasileiro Lucas Piazón bisou, com golos aos 14 e 83, este de grande penalidade - os seus primeiros do campeonato.

No Jamor, o escocês Ryan Gauld marcou para o Farense, aos 69 minutos, de grande penalidade, com os algarvios a até poderem dilatar, não fosse um outro penálti desperdiçado por Lucca, aos 79.

A expulsão de Pedro Henrique, aos 90, acelerou o fim do sonho do Farense, que acabou mesmo por 'consentir' o empate aos 90+8, golo de Bruno Ramires.

O Farense continua em último, com dois pontos, e o Belenenses SAD está um pouco melhor, já que segue em 13.º, com seis pontos, três acima da 'linha de água'.

No estádio dos Barreiros jogaram dois 'tranquilos', o Marítimo, 10.º e o Nacional, nono. Não houve houve golos nem sequer boas ocasiões para isso.