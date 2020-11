Jorge Jesus espera jogo difícil frente ao Boavista

A sexta jornada do campeonato só termina na segunda-feira com o Benfica a jogar no Estádio do Bessa, frente ao Boavista.

Jorge Jesus espera um jogo difícil. O treinador do Benfica diz ainda que o Boavista tem mais valor do que o que está na classificação do campeonato.

O Benfica lidera a I Liga, com 15 pontos.

Benfica faz regressar Samaris aos convocados e perde Pedrinho por lesão

O extremo brasileiro Pedrinho tem uma fratura no osso cuboide (lateral) do pé esquerdo e é baixa no Benfica, que fez este domingo regressar aos convocados para a visita ao Boavista o futebolista grego Samaris.

Nos convocados para o jogo, o treinador Jorge Jesus chamou 21 jogadores, sendo a grande novidade a lesão de Pedrinho.

O extremo brasileiro tinha entrado a titular na quinta-feira, na vitória na Liga Europa diante do Standard Liège (3-0), mas saiu ao intervalo, dando o lugar a Rafa.

Nas escolhas para o Bessa, Jorge Jesus deixou também de fora o guarda-redes Samuel Soares e Ferro, que tinham feito parte da lista alargada nas escolhas para a Liga Europa, enquanto Samaris, que não está inscrito na UEFA, regressa.