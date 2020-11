Villas-Boas “extremamente feliz” por regressar ao Dragão

Nove anos depois de ter saído do FC Porto, André Villas-Boas está de volta ao Estádio do Dragão, desta vez como treinador do Marselha.

Na antevisão do encontro, o técnico português admite um sentimento especial pelo jogo numa casa que bem conhece.

Sérgio Conceição: "Nem tudo vai ser sempre um mar de rosas”

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, antecipou esta segunda-feira “dificuldades” para o jogo contra o Olympique de Marseille, que se realiza na terça-feira às 20h00. O treinador sublinhou que é importante saber o “caminho a percorrer”, lembrando que “nem tudo vai ser sempre um mar de rosas”.