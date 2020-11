Belenenses SAD e Rio Ave empatam a zero

O Belenenses SAD e o Rio Ave empataram esta sexta-feira a zero, no encontro de abertura da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os 'azuis' a somarem o sexto encontro consecutivo sem vencer.

Com apenas uma vitória no campeonato, o Belenenses SAD passou a somar sete pontos e ocupa o 12.º lugar, em igualdade com Nacional (10.º) e Marítimo (11.º).

Já o Rio Ave, que vinha de duas vitórias consecutivas, tem 10 pontos e é quinto, com os mesmos pontos de Vitória de Guimarães (quarto), FC Porto (sexto) e Santa Clara (sétimo).