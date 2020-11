Quem joga contra quem. As partidas da 7.ª jornada da I Liga

Arranca esta sexta-feira a 7.ª jornada da I Liga com a receção da B SAD ao Rio Ave. No sábado, o líder Sporting desloca-se a Guimarães. Domingo, o FC do Porto recebe o Portimonenses e há um Benfica-Braga na Luz.

Depois da goleada ao Tondela em Alvalade, o agora líder isolado tem um teste fora de casa frente ao 6.º classificado. As duas equipas encontram-se às 20h30 no estádio D. Afonso Henriques.

No domingo é a vez do FC Porto entrar em campo. O campeão nacional vem de uma derrota em Paços de Ferreira e recebe ao final da tarde o Portimonense no Estádio do Dragão.

A fechar a ronda, o Benfica recebe o Braga. Depois de ter sido derrotado no Bessa, a equipa de Jorge Jesus desceu para segundo lugar e está com 15 pontos, mais três do que o Braga, que é terceiro com 12 pontos. O encontro está marcado para as 20h00.