O FC Porto recebe este domingo o Portimonense, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Sérgio Conceição está suspenso e, por isso, não vai estar no banco, mas o treinador diz que isso não é desculpa e que só a vitória interessa.

O FC Porto não vai poder contar com Pepe, que vai continua de fora por lesão.

O jogo está marcado para as 17:30, no Estádio do Dragão.