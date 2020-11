Sérgio Conceição promete FC Porto "em alerta" frente ao Portimonense

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu, este sábado, uma equipa e "em alerta" para encarar o jogo de domingo, frente ao Portimonense, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico dos dragões vincou que o grupo já superou o desaire da última ronda do campeonato, frente ao Paços Ferreira (3-1), vincando que todos já "assumiram a responsabilidade" pelo sucedido.

O próximo oponente é o Portimonense, ao qual Sérgio Conceição deixou elogios, lembrando as "dificuldades" que criou à sua equipa na época passada, também num jogo do Estádio do Dragão, já com Paulo Sérgio a comandar os algarvios.

"Ganhámos 1-0 com um golo a acabar o jogo (de Alex Telles). É uma equipa com bons jogadores e um coletivo interessante e que vai querer fazer o seu jogo. Vamos ver como se vão apresentar em termos estruturais. Estamos preparados para as diferentes situações do Portimonense e para vencer", assumiu.

Para este desafio, Sérgio Conceição confirmou que Pepe ainda não estará disponível, por não ter recuperado de uma lesão no pé esquerdo.

O FC Porto, que entrou para esta jornada no quarto lugar, com 10 pontos, recebe no domingo o Portimonense, 17.º, com quatro, numa partida agendada para as 17:30, que terá arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.