Benfica perde na Luz com o Sporting de Braga 

O Benfica perdeu este domingo por 3-2 com o Sporting de Braga, no Estádio da Luz, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Iuri Medeiros inaugurou o marcador aos 38 minutos. Já na segunda parte, Francisco Moura assegurou a vitória do Sporting de Braga com dois golos (50' e 63').

O Benfica ainda reduziu a desvantagem com dois golos de Haris Seferovic (68' e 86'), mas não chegou para evitar a derrota.

Com este resultado, o Benfica e o Sporting de Braga ficam com os mesmos 15 pontos, a quatro do Sporting, o líder do campeonato.

As imagens do jogo: