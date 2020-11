FC Porto vence Portimonense por 3-1 

O FC Porto venceu este domingo o Portimonense por 3-1, no Estádio do Dragão, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Beto deu a vantagem ao Portimonense aos 14 minutos, mas antes do intervalo (45+3') o FC Porto conseguiu chegar ao empate, com um golo de Mbemba.

Taremi deixou os dragões em vantagem logo no início da segunda parte (46'). Sérgio Oliveira reforçou o resultado aos 89 minutos.

Com este triunfo, o FC Porto regressou às vitórias no campeonato, depois da derrota em Paços de Ferreira, e está em terceiro, com 13 pontos, a seis do líder Sporting, enquanto o Portimonense somou a terceira derrota consecutiva na prova e está no último lugar, com apenas quatro pontos.

