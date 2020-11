Pedro Gonçalves, o melhor jogador da I Liga em setembro e outubro

O futebolista Pedro Gonçalves, médio do Sporting, foi eleito o melhor jogador da I Liga portuguesa durante os meses de setembro e outubro, anunciou esta quinta-feira o organismo que organiza a competição, no seu site oficial.

Pedro Gonçalves, que já tinha vencido o prémio de melhor médio pelo mesmo período, teve 34,44% dos votos dos 18 treinadores do principal escalão e bateu o brasileiro Thiago Santana, do Santa Clara, que foi segundo com 20,61%, e o alemão Waldschmidt, do Benfica, terceiro com 7,63%.

Em setembro e outubro, o jogador de 22 anos, que chegou esta temporada ao Sporting depois de ter passado a última época no Famalicão, fez três golos em quatro jogos. Atualmente, Gonçalves lidera isolado a lista dos melhores marcadores da I Liga, com sete tentos.

Nas partidas realizadas nesses dois meses, Thiago Santana foi eleito o melhor avançado, enquanto Pepe, do FC Porto, ficou com o prémio de melhor defesa e Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, foi considerado o melhor guarda-redes.

Jorge Jesus, do Benfica, foi nomeado o melhor treinador no mesmo período e Bruno Jordão, do Famalicão, assinou o melhor golo, no empate (3-3) com o Farense, na quarta jornada.

Na II Liga, o avançado Gonçalo Ramos, que tem alinhado no Benfica B, foi eleito o melhor jogador da prova em setembro e outubro.