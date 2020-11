Aconteça o que acontecer na 8.ª jornada, o Sporting vai continuar na frente do campeonato

A oitava jornada da Liga portuguesa arranca esta sexta-feira com o Paços de Ferreira-Famalicão e com o Tondela-Vitória de Guimarães.

O Sporting, líder do campeonato, joga este sábado com o Moreirense em Alvalade. Aconteça o que acontecer na oitava jornada, o Sporting vai continuar na frente do campeonato.

Os leões têm quatro pontos de vantagem sobre Benfica e Braga, e procuram alcançar a sétima vitória na Liga, para não perderem terreno em relação aos adversários.

Ruben Amorim prepara-se para fazer várias mudanças na receção ao Moreirense. Depois da rotatividade operada na Taça de Portugal com o Sacavenense, o treinador volta a apostar no núcleo duro com o regresso ao 11 dos jogadores mais influentes.

Já o Benfica viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo. O encontro está marcado para segunda-feira. Jorge Jesus volta a poder contar com dois jogadores que não estiveram em campo com o Rangers: Samaris e Otamendi.