Vitória de Guimarães vence Portimonense

O Vitória de Guimarães subiu este sábado provisoriamente ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Portimonense, por 1-0, em jogo da nona jornada.

O médio André André marcou aos 32 minutos o único golo da partida, que permitiu aos vimaranenses voltar a vencer em casa, após duas derrotas consecutivas.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães subiu ao quinto posto, com 16 pontos, os mesmos de FC Porto (quarto) e mais dois do que o Paços de Ferreira (sexto), que têm menos um jogo, enquanto o Portimonense, que apenas venceu um dos últimos seis jogos em todas as competições, está em zona perigosa, com sete pontos.