O Benfica venceu, este sábado, o Paços de Ferreira por 2-1, num jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O primeiro golo da partida deu vantagem à equipa da capital do móvel. Ao minuto 24 Reabciuk fez o 0-1. A equipa da luz só volta a recuperar depois do intervalo, aos 58 minutos com um golo de Rafa Silva.

No último minuto do encontro Waldschmidt faz o 2-1. Benfica soma mais três pontos e aproxima-se do Sporting.