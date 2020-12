Jorge Jesus destaca a crença da equipa do Benfica no jogo com o Paços de Ferreira

O Benfica venceu, este sábado, o Paços de Ferreira por 2-1, num jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No final do jogo, o treinador do Paços de Ferreira mostrou-se orgulhoso do desempenho da equipa apesar da derrota. Do outro lado, Jorge Jesus disse que os jogadores do Benfica tiveram crença e que sempre acreditaram na vitória.

O Benfica subiu ao segundo lugar, a dois pontos do líder Sporting, que empatou no sábado com o Famalicão (2-2), enquanto o Paços de Ferreira, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder, é sexto, com 14.