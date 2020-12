I Liga. Clássico entre FC Porto e Benfica já tem data e hora

O clássico do futebol português entre o FC Porto e o Benfica, referente à 14.ª jornada da Liga, vai disputar-se no dia 15 de janeiro, uma sexta-feira, anunciou esta terça-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O desafio entre os campeões nacionais e as 'águias', atuais terceiro e segundo classificados do campeonato, respetivamente, vai decorrer às 21:00, no Estádio do Dragão.

O calendário das jornadas 12, 13 e 14, hoje divulgado, ressalta ainda o desafio entre o Sporting e o Sporting de Braga, o primeiro embate entre candidatos ao título de 2021, marcado para 2 de janeiro, um sábado, às 18:00.

Os 'leões' comandam o campeonato, com 26 pontos em 10 jornadas, seguidos de Benfica, com 24, FC Porto, com 22, Vitória de Guimarães, com 19, e Sporting de Braga, que hoje recebe o Rio Ave, com 18.