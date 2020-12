Sporting termina o ano na liderança pela primeira vez em 18 anos

O Sporting vai terminar o ano de 2020 no primeiro lugar do campeonato nacional, algo que não acontecia desde a época de 2001/02. Foi também nesse ano que os “leões” festejaram a conquista do título pela última vez.

Na 11.ª jornada do campeonato, o Sporting está isolado no topo da tabela com 29 pontos, 26 golos marcados e oito sofridos. Nesta primeira parte da época, a equipa de Alvalade é a que apresenta um melhor registo.

Este momento positivo já faz sonhar os sportinguistas, 18 anos depois da última vez que o Sporting alcançou o título de campeão nacional. A eliminação da Liga Europa, no início da época, fez soar o alarme, mas, agora, a equipa está mais coesa para o ataque às competições internas.

O destaque ao Sporting já começa a ser dado ma imprensa internacional. Rúben Amorim é um dos protagonistas: o treinador de 35 anos tornou-se o terceiro técnico mais caro de sempre depois de ter custado aos “leões” 10 milhões de euros. Também Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Porro, Adán e o regresso de João Mário são consideradas contratações estratégicas pela publicação espanhol A Marca.