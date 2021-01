Moreirense vai ao Dragão sem treinador

O FC Porto recebe este domingo o Moreirense a contar para o campeonato nacional. A equipa de Moreria de Cónegos vai ao Dragão sem treinador, depois de César Peixoto ter deixado o clube este sábado de manhã.

Depois de ter treinado a equipa durante dois meses, César Peixoto bateu com a porta para surpresa da equipa de trabalho. Leandro Mendes, treinador adjunto, assume a equipa e promete que vão superar este momento conturbado.

Do outro lado, Sérgio Conceição prepara-se para ser o terceiro treinador com mais jogos à frente do FC Porto, a seguir a Artur Jorge e Pedroto. Com o jogo contra o Moreirense, Sérgio Conceição cumpre 186 jogos com pelos “dragões”.

Para este o jogo, o treinador não poderá contar com Otávio e Pepe, mas Mbemba volta a ser uma opção nos convocados.