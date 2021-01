Jorge Jesus diz que lesão de Gilberto deu origem ao empate contra o Santa Clara

Depois do jogo ter sido adiado devido ao mau tempo, o Benfica empatou com o Santa Clara a uma bola. Para o Jorge Jesus, a saída de Gilberto criou problemas na linha defensiva das “águias”.

“Na segunda parte, com a saída do Gil, começámos a ter alguns problemas defensivos com o nosso corredor direito começou com alguma facilidade a deixar a bola entrar ali. E depois não fomos felizes no golo que sofremos”, disse o treinador do Benfica no final do jogo.