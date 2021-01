O Sporting manteve esta sexta-feira a invencibilidade na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Nacional, por 2-0, na 13.ª jornada, aumentando provisoriamente para sete pontos a vantagem sobre FC Porto e Benfica.

No final do jogo na Madeira, Rúben Amorim elogiou o trabalho dos jogadores com o pensamento já na Taça de Portugal. Do lado do Nacional, o técnico Luís Freire fala num jogo equilibrado, mas difícil por causa das condições climatéricas.