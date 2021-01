Rúben Amorim admite abalo pela eliminação na Taça de Portugal

Rúben Amorim admite que a eliminação na Taça de Portugal abalou a equipa do Sporting, que joga esta sexta-feira com o Rio Ave para o campeonato. Pela primeira vez vai estar no banco sem manobras. Como já está inscrito no curso de grau 4, a Liga já autoriza que se comporte como treinador principal.

A Associação Nacional de Treinadores está contra.

Aconteça o que acontecer nesta jornada, o Sporting vai continuar na liderança. Um conforto sem importância após a eliminação na Taça de Portugal.

Por terem testado positivo para a covid-19, Nuno Mendes, Luís Neto e Sporar ficam de fora. Feddal também está ausente. Cumpre castigo por acumulação de amarelos.